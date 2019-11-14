شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان والحصن في قمة الأسبوع الثاني والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو
تقام في السابعة من مساء اليوم، مباراتين في الأسبوع الثاني لدوري كرة قدم الصالات؛ حيث يلعب الحمرية وضيفه النصر، وخورفكان وضيفه دبا الحصن في لقاء قمة.
وتستكمل مباريات الجولة، غداً الجمعة، بمباراتي شباب الأهلي مع اتحاد كلباء، ومليحة مع الظفرة.
تجمع القمة الخضراء بين الجارين في المنطقة الشرقية خورفكان والحصن، ويدخل أبناء الخور ملعبهم بروح معنوية عالية بعد البداية القوية بالفوز على النصر 5-1، أما دبا الحصن فقد تعادل مع شباب الأهلي في الأسبوع الأول 2-2.
ويتطلع الحمرية الذي يستقبل العميد النصراوي إلى مواصلة نتائجه الإيجابية التي بدأها بالفوز على اتحاد كلباء في ختام تمهيدي كأس الإمارات ثم التعادل مع مليحة 2-2 في الجولة الأولى، فيما يسعى النصر إلى التعويض في مباراة اليوم ويسعى جاهداً إلى العودة القوية، خصوصاً أن فريق «العميد» يضم أفضل الأسماء وآخر مباراة جمعت بين الفريقين في تمهيدي كأس الإمارات انتهت لمصلحة النصر، لكن مهما يكن من أمر فإن الحمرية يعتبر من الفرق المتطورة في المستوى والنتائج في الفترة الأخيرة.
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