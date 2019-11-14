ملك اليد إلى نصف نهائي الأندية الآسيوية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

تاهل الشارقة إلى نصف نهائي كأس بطولة الأندية الآسيوية لكرة اليد عن جدارة واستحقاق بعد فوزه الدراماتيكي على فريق العربي القطري 29-27 في واحدة من أقوى مباريات النسخة 22 التي تستضيفها كوريا الجنوبية قوة وإثارة.

ويلتقي الشارقة فريق الوحدة السعودي غداً الجمعة في نصف النهائي

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الشارقة على الفريق القطري 16-14،وتألق «الملك» بقيادة مدربه الجزائري سفيان حيواني ومحترفه المصري علي الزين والبحريني علي ميرزا وإبراهيم القرص،والحارس العملاق محمد إسماعيل طاهر. وكانت فرحة الشرقاوية كبيرة ببلوغ الدور نصف النهائي، ولاسيما أنه جاء من الباب الضيق والحسبةالمعقدة، حيث كان مطالباً بالفوز بفارق 3 أهداف في حال عدم تخطي النتيجة 25 هدفاً، وبعد تسجيله الهدف 26 في المباراة أصبح ملك اليد مطالباً بالفوز بفارق هدفين فقط ليضمن التأهل على حساب الكويت الكويتي حسب نظام حسبة الأهداف، وهو ماحصل، علماً أنه كان متأخراً بفارق 3 أهداف حتى قبل النهائية بخمس دقائق.