رالي «باها أبوظبي» يشهد تسجيل رقم قياسي جديد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحجز السائق الأرجنتيني آريل جاتون رقماً قياسياً جديداً في عالم الراليات؛ عندما يشارك على متن سيارة كهربائية خالية تماماً من الانبعاثات في رالي باها أبوظبي نهاية الأسبوع الحالي، وكان جاتون قد حقق إنجازاً تاريخياً في رالي داكار 2017 عندما أصبح أول مشارك يكمل المسار الصعب في الفعالية بسيارة تعمل حصرياً بالكهرباء المستمدة من مصادر متجددة. ومنذ ذلك الحين شاركت السيارة، والمعروفة باسم أكونيا 100% إيكو باورد، في العديد من الراليات على مسارات وعرة في كل من إيطاليا والمغرب وأستراليا - وستكون بعد مشاركتها في رالي باها أبوظبي السيارة الكهربائية الوحيدة التي تتم راليات متخصصة من هذا النوع في خمس قارّات.

وسيواجه جاتون،اختباراً صعباً من جديد على مسار قاسٍ يخترق الكثبان الرملية المدهشة في صحراء الربع الخالي خلال يومي الجمعة والسبت.

ويعدّ الشيخ خالد القاسمي، والذي يشارك مع مساعده البريطاني كريس باترسون على متن سيارة فريق أبوظبي ريسينغ بيجو 2008، المرشح الأكثر حظاً بالفوز في فئة T1 بعد فوزه ب3 من الجولات ال4 الأولى ضمن بطولة الإمارات لراليات الباها 2019.