31 دولة تشارك في بطولة العالم للتزلج على الماء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس الإدارة، تستضيف العاصمة أبوظبي أحد أكبر الأحداث البحرية على مدار العام ومنافسات بطولة العالم للتزلج على الماء من 19 وحتى 23 نوفمبر الجاري.

وتأتي استضافة هذه البطولة للمرة الأولى على مستوى المنطقة وعلى مستوى الإمارات أيضاً.

تم تسجيل حضور 160 متسابقاً في الحدث يمثلون 31 دولة حيث ستنطلق البطولة بنظام التصفيات منذ اليوم الأول ويقام الاستعراض من الصباح الباكر وحتى السادسة مساء وبشكل يومي حيث سيكون الاستعراض وأداء أجمل الحركات البهلوانية والاحترافية هو عنوان اللعبة والرياضة على مدار الأيام الخمسة للبطولة.

وتم اختيار شاطئ كورنيش القرم من أجل أن يكون مكان إقامة واحتضان المنافسة خاصة وأن المنطقة تناسب سباقات التزلج على الماء وتعطي مساحة وأريحية من أجل انطلاق سباق الاستعراض، وستكون فرصة متابعة السباق للجمهور ملائمة تماماً خاصة أنها تواجه كورنيش القرم والواجهة البحرية في تلك المنطقة.

وأكد سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية أن استراتيجية ومنهج عمل النادي يتمحوران دوماً في البحث عن التحديات الرياضية الجديدة وأيضاً العمل ضمن توجيهات سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان بأهمية التطوير في الجانب الرياضي والتماشي مع الرؤية لمجلس أبوظبي الرياضي في البحث وبشكل مستمر عن البطولات الرياضية الحديثة والتي تقوم بدور سياحي وترويجي للإمارة أيضاً.

وكشف الرميثي عن أن استضافة هذه البطولة هو استكمال للإنجازات التنظيمية البحرية والتي يقوم النادي بتعزيز حضورها على خريطة التنظيم الرياضي في الإمارات وقال: «نقوم دوماً بالبحث عن التحديات العالمية الجديدة، واخترنا أن نكون أول مدينة وإمارة في المنطقة تستضيف المنافسة» وأضاف: «حضور وتواجد هذه البطولة سيكون له تأثير إيجابي كبير في الجانب الرياضي والسياحي، خاصة أن عدد القادمين مع البطولة سيتجاوز الآلاف مع الفرق الرياضية المشاركة في الحدث من 31 دولة وبالتالي سيكون هناك دور في إظهار مكانة العاصمة أبوظبي للزائرين وإبراز التطور الحضاري لدولة الإمارات».

وتشهد النسخة الأولى من البطولة في الإمارات مشاركة وحضور أبطال إماراتيين وأسماء قد يكون حضورها في هذه البطولة الأول، بالإضافة إلى أسماء محترفين شاركوا على مستوى العالم وفي العديد من المحافل أبرزهم عمير بن يوسف بن عمير المهيري، كما ساهمت بطولة الإمارات المحلية والتي أقيمت على مدار السنتين الماضيتين في تخريج أبطال وأسماء جديدة مثل أحمد سالم الرميثي وعبد الله القاسمي، وبالتالي فإن فرصة وصول أبطال من الإمارات إلى المنصة في اليوم الأخير كبيرة.