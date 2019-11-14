اتحاد الجوجيتسو يعلنقائمة المنتخب لمونديال أبوظبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اتحاد الجوجيتسو أسماء قائمة لاعبي المنتخب الإماراتي التي ستشارك في بطولة العالم للجوجيتسو اعتباراً من يوم السبت المقبل، والتي ستقام برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة 69 دولة.

وأوضح مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجوجيتسو أن قائمة منتخب الناشئين تضم 16 لاعباً هم سالم زايد، خالد بن شملان، مايد الشحي، عمر السويدي، أحمد الزعابي، عبدالرحمن حيدره، خالد الشحي، عبدالعزيز الكعبي، مهدي العولقي، سلطان الحوسني، هزاع القبيسي، محمد المنصوري، سالم زايد، سيف المنصوري، هزاع محمد، وحامد الهنائي.

وأشار المنهالي إلى أن عملية الاختيار تمت على أساس علمي يعتمد على جاهزية اللاعبين البدنية، ونتائجهم في البطولات المختلفة، وقدراتهم المهارية، وقال: «تضم قائمة منتخب الشباب 11 لاعباً وهم زايد الكثيري، ذياب النعيمي، عمر الفضلي، سيف بن ذيبان، محمد السويدي، وسعيد الحاج، علي البناي، علي المنهالي، هزاع الشامسي، عبدالله الكبيسي، خالد الشامسي، ومن المنتظر أن يشارك بعض لاعبي منتخب الشباب تحت 21 سنة ضمن فئة البالغين أيضاً التي تضم كلاً من زايد الكثيري، خليفة نصرتي، سعيد المزروعي، عمر الفضلي، طالب الكربي، عبدالله الجنيبي، محمد القبيسي، محمد العمري، حمدان البلوشي، محمد هيثم، فيصل الكتبي، وعبدالله الكبيسي».

وتضم قائمة لاعبي الأساتذة فوق 35 سنة، كلاً من وائل النقبي، فيصل البلوشي، جاسم سعيد، راشد النقبي، عبدالله القامة، وخالد الكعبي، بالإضافة إلى طالب الكربي.

وفيما يخص منتخبات السيدات، فإن قائمة اللاعبات الناشئات تحت 18 سنة ستضم كلاً من شما الحوسني، بلقيس الهاشمي، مهرة الرويس، ميرة الراشدي، عهود الكعبي، حمدة الشكيلي، شما الكلباني، عليا الظنحاني، ومسة العامري، أسما الحوسني، شمسة الكتبي، شيخة الرئيسي، عليا الظاهري، ريم العبيدلي، وهيا الجهوري، فيما تضم قائمة منتخب الشابات تحت 21 سنة كلاً من وديمة اليافعي، شوق الظنحاني، ريم الهاشمي، ميثا شريم، مهرة الهنائي، شما إبراهيم، مها الهنائي، شريفة النعماني، بشاير المطروشي، أسما الصبيحي، وخولة الحاج، وتضم فئة البالغات 3 لاعبات فقط هن وديمة اليافعي، نورة الهرمودي، ومريم العامري، وعن فئة الباراجوجيتسو، تشارك الإمارات بلاعب واحد في تلك الفئة وهو حمد البلوشي. على صعيد آخر، كشفت اللجنة المنظمة العليا للبطولة عن أرقام وإحصاءات الدول التي سجلت أسماء لاعبيها للمشاركة في هذا المعترك العالمي الكبير، ومن خلال كشوف التسجيل وضح أن روسيا ستشارك بأكبر وفد في البطولة وهو يضم 127 لاعباً ولاعبة وإدارياً وفنياً، وتليها كازاخستان ب78 رياضياً، ثم الإمارات ب76 رياضياً، ورومانيا ب69 رياضياً.

من ناحية أخرى، أعلنت شركة «بالمز الرياضية» الذراع الفنية لاتحاد الجوجيتسو عن تأسيس 4 مراكز تدريبية جديدة في إمارة أبوظبي لتعليم فنون الجوجيتسو وتطوير أداء الممارسين للعبة، وذلك بمدارس المتنبي، والسمالية، ومريم بنت عمران، ومعهد التعليم والتدريب المهني، كخطوة أولى للعمل على نشر الجوجيتسو واستقطاب أعداد جديدة من اللاعبين واللاعبات من خلال توفير الصالات بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وتجهيزها بالأبسطة مع تخصيص المدربين.