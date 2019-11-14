«الفراعنة» يفتتح مشوار أمم إفريقيا 2021 بمواجهة كينيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

يفتتح المنتخب المصري الوطني الأول بقيادة حسام البدري في الثامنة مساء اليوم الخميس، مشواره في التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، عندما يلتقي منتخب كينيا على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وتعتبر مباراة اليوم هي أول اختبار رسمي للجهاز الفني الجديد ل «الفراعنة» بقيادة حسام البدري، الذي تولى المهمة خلفاً للمكسيكي خافير أجيري المدير الفني السابق، الذي رحل عقب الخروج المبكر من بطولة أمم إفريقيا للكبار من دور ال16 على يد جنوب إفريقيا.

وخاض المنتخب المصري مباراتين وديتين تحت قيادة الجهاز الفني الجديد، الأولى أمام بتسوانا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وانتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف سجله حمدي فتحي، قبل أن يفوز بنفس النتيجة على ليبيريا في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بتوقيع حمدي فتحي أيضاً الذي تعرض لقطع في غضروف الركبة، مؤخراً، وغادر معسكر المنتخب؛ حيث سيخضع لعملية جراحية في الخارج.

يدخل المنتخب المصري مباراة اليوم أمام كينيا وهو يعاني من الغيابات، وكذلك الإصابات، حيث تم استبعاد 7 لاعبين من فريق بيراميدز بسبب تأخر وصولهم للمعسكر أبرزهم عبد الله السعيد، ورجب بكار وأحمد أيمن منصور وعمر جابر، فيما تعرض أكثر من لاعب للإصابة، ما أدى لاستبعادهم من الحسابات أبرزهم أحمد حسن كوكا وحمدي فتحي، وأخيراً محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، الذي خضع لكشف طبي وتأكد عدم جاهزيته للقاء بعد إصابته في لقاء فريقه مع سيتي.

كما يعاني المنتخب أيضاً من تأخر وصول المحترفين؛ حيث انضموا قبل المباراة ب48 ساعة، لذا كثف الجهاز الفني من جلساته مع اللاعبين خلال الساعات الأخيرة، من أجل شرح خطة اللعب وتصحيح الأخطاء، التي وقع فيها اللاعبون، وأبرزها كثرة التمريرات المقطوعة والبطء في تحضير الهجمات، وإهدار الفرص السهلة أمام مرمى الخصوم.

وطالب حسام البدري لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز على كينيا وانتزاع أول 3 نقاط في مشوار التصفيات، منعاً لأي مفاجآت قد تربك الحسابات، كما طالبهم بضرورة التحلي بالروح القتالية والقتال في الملعب لتحقيق الهدف، مؤكداً أنه لا يوجد أي لاعب في المنتخب حجز مكانه في التشكيل الأساسي، وأن الملعب والأداء هما الفيصل في الاختيارات والمشاركة. واستقر حسام البدري على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام كينيا، ويضم الدفع بمحمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه أحمد فتحي وأحمد حجازي ومحمود علاء وعبد الله جمعة.. ومحمد النني وطارق حامد في الوسط، وأمامهما الثلاثي أحمد سيد زيزو ومحمد مجدي أفشة ومحمود تريزيجيه، ويفاضل حسام البدري بين محمود كهربا وأحمد جمعة لقيادة خط الهجوم.

تمرد كيني

في المقابل، يدخل منتخب كينيا مباراة اليوم وهو يعاني من تمرد بعض لاعبيه خاصة المحترفين، حيث رفضوا الحضور على نفس الطائرة التي أقلت اللاعبين المحليين، وتمسكوا بالحجز لهم على درجة الأعمال. وكان منتخب كينيا قد وصل الإسكندرية الثلاثاء الماضي، وتدرب على استاد برج العرب الفرعي مرة ومثلها على الرئيسي قبل مواجهة الفراعنة اليوم. على صعيد مختلف، وفي العاشرة مساء بتوقيت القاهرة يدخل المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب اختباراً كروياً صعباً أمام الكاميرون في ختام دور المجموعات بأمم إفريقيا تحت 23 سنة، ويرغب أبناء شوقي غريب في تحقيق الفوز الثالث على التوالي من أجل انتزاع قمة المجموعة الأولى، ومواجهة الفريق صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية بجانب الاستمرار في استاد القاهرة، بدلاً من نقل مبارياته لاستاد السلام.