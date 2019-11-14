مهرجان الشارقة كلباء للجواد اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق اليوم مهرجان الشارقة كلباء للجواد العربي، للمرة الأولى في مدينة كلباء على شاطئ كورنيش المدينة، ويستمر الحدث حتى السبت المقبل، بمشاركة 335 جواداً من مختلف مرابط وأندية وإسطبلات الدولة، ويخصص المهرجان للمهور والمهرات بعمر سنة حتى ثلاث سنوات، وهو معتمد من قبل الهيئة الأوروبية لمسابقات الخيل العربية الأصيلة «الإيكاهو».

وقال سلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق: «نتطلع لنشر هذه الرياضة والترويج السياحي الرياضي لإمارة الشارقة، وجهودنا تتجسد في استغلال كل الفرص الممكنة والمتاحة والتي من شأنها الإسهام في ذلك، ومن هنا جاء اختيار كورنيش مدينة كلباء مكاناً لإقامة المهرجان لإظهار الشارقة وكل مدنها كمقصد لمحبي رياضة الفروسية رياضة الآباء والأجداد ومعلم رياضي وسياحي متميز».

تبدأ فعاليات المهرجان بالشوط الأول وهو مقسم إلى فئتين (أ، ب) لفئة المهرات بعمر سنة واحدة بمشاركة 33 مهرة، يليه الشوط الثاني وهو شوط المهرات بعمر سنتين مقسم إلى ثلاث فئات (أ، ب، ج) بمشاركة 65 مهرة.

وفي اليوم الثاني للمهرجان تبدأ الفعاليات بالشوط الثالث وهو شوط لفئة المهرات بعمر ثلاث سنوات مقسم إلى فئتين (أ - ب) بمشاركة 33 مهرة، يليه الشوط الرابع وهو شوط المهور بعمر سنة واحدة مقسم إلى فئتين (أ - ب) وبمشاركة 24 يليه الشوط الخامس المخصص للمهور بعمر سنتين مقسم إلى فئتين (أ - ب) بمشاركة 50 مهراً.

أما فعاليات اليوم الثالث والختامي فتبدأ بالشوط السادس والأخير والمخصص للمهور بعمر ثلاث سنوات مقسم إلى فئتين (أ - ب) بمشاركة 30 مهراً، ويختتم المهرجان بأشواط البطولات الست، وهي: بطولة المهرات بعمر سنة واحدة، وبطولة المهرات بعمر سنتين، وبطولة المهرات بعمر ثلاث سنوات، وبطولة المهور بعمر سنة واحدة، وبطولة المهور بعمر سنتين، وأخيراً بطولة المهور بعمر ثلاث سنوات.