لجنة «عربية السيدات» تزور المغرب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحثت اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، خلال زيارتها لمقر اللجنة الأولمبية المغربية، سبل الارتقاء بمشاركات اللاعبات المغربيات في النسخة الخامسة للدورة التي تنطلق فعالياتها في الثاني من فبراير 2020.

ترأست الوفد ندى عسكر النقبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وضم ميثاء بن ضاوي، مدير الدورة العربية، وإيمان آل علي عضو اللجنة الإعلامية، وهدفت الزيارة للتعريف بفعاليات «عربية السيدات» والترويج لها ضمن الأوساط الرياضية المغربية.‎ وأكدت ندى عسكر النقبي أن ما يربط المؤسسة مع الجهات الرياضية المغربية تاريخ طويل من التعاون المثمر والمشترك على صعيد مختلف الأحداث التي نُظّمت في الإمارات والمغرب، مشيرة إلى أن المستويات الفنية والمهارات التي قدمتها اللاعبات المغربيات خلال مشوار دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات محطّ تقدير.