مضمار العين يفتتح موسمه بمشاركة 105 خيول اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين:عاطف صيام

ينطلق السباق الأول بمضمار نادي العين للفروسية مساء اليوم، ويتألف من 7 أشواط تشهد مشاركة 105 خيول، ويبلغ إجمالي الجوائز المرصودة للأبطال 490 ألف درهم.

وستكون ضربة البداية بالشوط الأول لمسافة 1400 متر على لقب سباق كأس مزرعة الوثبة ستاليونز المخصص للإسطبلات الخاصة برعاية مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية، ويشارك فيه 15 خيلاً يبرز منها «بوليريو»، و«الكابون مونلو».

وخصص الشوط الثاني لمسافة 1000 متر، للخيول المهجنة الأصيلة، ويشارك فيه 15 خيلاً، يبرز منها «ريتش اند فيمس» و«فوسكي»، وخصص الشوط الثالث لمسافة 1800 متر، للخيول العربية «تكافؤ».

وخصص الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، بمشاركة 15 خيلاً أبرزها «الثورا» الذي يبحث عن اللقب، وينافسه «يا هو»، وسيكون الشوط الخامس للخيول العربية المبتدئة أيضا لمسافة 1600 متر، للخيول العربية المبتدئة، وتشارك فيه 15 خيلاً، يتصدرها «عراب» و«أصلان الريف». وخصص الشوط السادس لمسافة 1600 متر للخيول العربية «تكافؤ»، وتشارك فيه 15 خيلاً أبرزها «داحس داعربي» و«الجازي»، وسيكون مسك الختام بسباق الشوط السابع لمسافة 1400 متر للخيول العربية المبتدئة، وتشارك فيه 15 خيلاً.