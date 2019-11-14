مباريات قوية للمنتخبات العربية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يأمل منتخب لبنان لكرة القدم في تحقيق مفاجأة في مواجهته الصعبة ضد ضيفه الكوري الجنوبي ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثامنة، التي تأتي في خضم تظاهرات احتجاجية تشهدها البلاد منذ نحو شهر.

واقتصرت تحضيرات المنتخب المضيف لمباراتيه ضد كوريا الجنوبية اليوم والشمالية الثلاثاء المقبل، على معسكر لمدة أربعة أيام في ظل احتجاجات تشهدها البلاد.

ويأمل منتخب الكويت في تحقيق فوز كبير عندما يستضيف نظيره التايواني ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتتصدر أستراليا الترتيب بست نقاط من مباراتين أمام الكويت (4 من 3)، والأردن (4 من 2) ونيبال (3 من 3) وتايوان (صفر من 2).

ويبحث المنتخب السوري عن تأكيد صدارته عندما يلتقي نظيره الصيني في دبي ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويتصدر نسور قاسيون الترتيب برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات، أمام الصين (سبع نقاط)، والفلبين الثالثة (أربع نقاط) وجزر المالديف الرابعة (ثلاث نقاط)، وغوام الخامسة دون رصيد.

وعلى رغم غيابات في تشكيلته الأساسية تشمل محمد عثمان وأحمد الأشقر بداعي الإصابة، وخالد مبيض بداعي المرض، لكن مدرب المنتخب السوري فجر إبراهيم عكس تفاؤلا قبل مواجهة العملاق الآسيوي.

وقال إبراهيم «هي مباراة قمة وأنا متفائل دوما بقدرة اللاعبين على تقديم كل ما يلزم للخروج بنتيجة إيجابية والتمسك بصدارتنا لفرق المجموعة».

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