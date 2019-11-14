محمد الشحي: دوري الموسم الحالي استثنائي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365”

أكد محمد حروز الشحي عضو إدارة نادي العروبة السابق، أن دوري الخليج العربي هذا الموسم يشهد طفرة استثنائية عبر ارتفاع المستوى الفني كثيراً عن نسخة الموسم المنصرم، فضلاً عن عودة الفرق الكبيرة بقوة للمنافسة، في مقدمتها النصر بقيادة المدرب الكرواتي كرونوسلاف، الذي أحدث تطوراً مذهلاً جعل الفريق يتقدم من المراكز الأخيرة للمربع الذهبي، وكذلك الحال للوصل والوحدة اللذين زحفا بثبات؛ بعد أن تجاوزا عثرة البداية، وبعودة هذه الفرق زادت قوة التنافس، واشتد السباق بالضغط على فرق المقدمة: الشارقة وشباب الأهلي والعين.

وتابع: «هذا مؤشر واضح يبرهن على تميز نسخة الدوري الموسم الحالي، ويجعلها الأصعب للفرق الطامحة في الحصول على اللقب، فالملك الشرقاوي على الرغم من التميز، وتصدر الجدول بفارق جيد مع المحافظة على سجله من دون أي خسارة خلال 7 مباريات، مما يحسب للمدرب العنبري الذي برهن على كفاءة العنصر الوطني، وسيواجه من الصعوبات ما لم يجدها خلال الموسم الماضي، وظهرت هذه الصعوبات بوضوح في مباراتيه السابقتين أمام حتا والفجيرة».

ولفت إلى أن قوة التنافس لن تنحصر فقط في مراكز المقدمة، فالأمر سينسحب أيضاً على الفرق التي تكافح من أجل البقاء، وسيصبح السباق على أشده؛ بعد أن بدأ تلاشي فارق النقاط بين نصف فرق الجدول تقريباً، وأشاد بما يقدمه حتا من مستوى مميز، ووصفه بالفريق المتطور والقادر على وضع بصمته هذا الموسم.

كما أشاد باتحاد كلباء الذي يقدم مستوى جيداً منذ الموسم المنصرم باستثناء مباراته الأخيرة أمام النصر، والتي عجز خلالها النمور عن مجاراة الصحوة الزرقاء، وعجمان صاحب البداية القوية والنتائج المميزة، والذي تعثر في آخر 3 مباريات، قادر على العودة، مشيراً إلى أن وضعية الدوري بعد 7 جولات، تجعلنا نطمح في أن تكون النسخة الحالية هي الأقوى في عصر الاحتراف، فكلما اتسعت دائرة المنافسة على اللقب زادت الإثارة والتشويق، وانعكس الأمر إيجاباً على المستوى الفني، والشيء نفسه بالنسبة لتحديد أمر البقاء فملامح الهبوط في دوري هذا الموسم غائبة تماماً؛ بفضل تكافؤ المستوى إلى حد كبير.

ونوّه إلى أنه لا يتفق مع الكثيرين الذين يرددون أن خورفكان العائد لمنظومة المحترفين بعد غياب استمر عشر سنوات سيكون أول المغادرين، مؤكداً أن بصمات المدرب الصربي جوران بدأت تظهر على الفريق عبر تعادلين متتاليين أمام بني ياس وعجمان.