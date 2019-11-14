شكرا لقرائتكم خبر عن «الأخضر» يبحثعن الفوز الأول خارج الديار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي يبحث الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي عندما يحل الأخير ضيفاً اليوم على أوزبكستان ضمن التصفيات المزدوجة عن تحقيق الفوز الأول مع «الأخضر» خارج الديار بعد محاولتين انتهتا بالتعادل مع اليمن 2-2 وفلسطين صفر-صفر، في حين كان الانتصار الوحيد على حساب سنغافورة في القصيم. وتواجه السعودية أوزبكستان للمرة ال11 في تاريخ المنتخبين بعد 10 مواجهات كسبت السعودية خمساً منها مقابل أربعة انتصارات للأوزبك وتعادل المنتخبان في مواجهة وحيدة.

وتحتل أوزبكستان صدارة المجموعة الرابعة حاليا (6 نقاط) وتأتي السعودية ثانياً (5 نقاط).

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