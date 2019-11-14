«المحترفين» تختتم محور التسويق والإعلام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت المرحلة الأولى من محور التسويق الرياضي والإعلام ضمن برنامج شهادة رابطة المحترفين الإماراتية في نسخته الثانية والذي تنظمه الرابطة بالتعاون مع أكاديمية اتحاد الإمارات لكرة القدم ويشارك فيه 24 مشاركاً من إدارات التسويق والإعلام بالأندية المحترفة.

خصصت المرحلة الأولى من البرنامج التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام لطرق التسويق الحديثة في كرة القدم، بمحاضرات ألقاها ريتشارد كلارك، مدير إدارة الاتصال السابق بنادي أرسنال الإنجليزي.

وتخللت المحاضرات عرض حالات للدراسة من مختلف أندية الدوري الإنجليزي كأرسنال، ليفربول، مانشستر يونايتد، وغيرها بالإضافة إلى اختبارات ونماذج تطبيقية قدمها المشاركون.

ويتواصل محور التسويق الرياضي والإعلام في مرحلته الثانية التي ستقام على مدى ثلاثة أيام من 21 إلى 23 يناير/‏ كانون الثاني 2020 قبل أن يختتم بالمرحلة الثالثة من 17 إلى 19 مارس من العام نفسه.