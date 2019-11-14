شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طائرات تنقل جماهير الهلال إلى اليابان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بتأمين 4 طائرات لنقل جماهير نادي الهلال إلى اليابان من أجل مؤازرة الفريق الكروي في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 المقرر أمام أوراوا الياباني في 24 الجاري على ملعب الأخير في سايتاما، علماً أن لقاء الذهاب انتهى لصالح الهلال 1-صفر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 4 طائرات تنقل جماهير الهلال إلى اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.