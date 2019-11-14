شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة رأس الخيمة تتألق في «إسبارتن» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شاركت إدارة الإعلام والعلاقات العامة متمثلة في قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية في بطولة تحدي محاربي الصحراء «إسبارتن» عبر فئتيها العنصر الرجالي والنسائي والتي نظمتها هيئة رأس الخيمة للسياحة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في جزيرة المرجان بحضور الرائد عبدالله بن سلطان القاسمي رئيس قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية والعديد من الضباط.

وتألق فريق شرطة رأس الخيمة وظهر بمستوى متميز استعداداً للمشاركة في بطولة تحدي رجال الإطفاء وبطولة اللياقة والتحدي التي سينظمها اتحاد الشرطة الرياضي.

وأعرب عبدالله القاسمي عن سعادته بحسن التنظيم والتعاون ومشاركة فريق شرطة رأس الخيمة وما حققه من خلال الظهور المتميز، معبراً عن شكره لقائد عام شرطة رأس الخيمة على دعمه لجميع الفرق الرياضية وحرصه الدائم على المشاركات الداخلية والخارجية.

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