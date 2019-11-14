تفاؤل عراقي بالتغلب على إيران



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي



يلتقي المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الخميس مع نظيره الإيراني على ملعب عمان الدولي في العاصمة الأردنية عمان ضمن التصفيات المزدوجة لمونديال 2022 وتصفيات بطولة كأس آسيا 2023.

وكان المفترض أن تقام المباراة على ملعب جذع النخلة في البصرة، إلا أن الاتحاد الدولي قرر نقلها إلى عمان بسبب التظاهرات التي تسود بعض المدن العراقية الآن.

وتسود حالة من التفاؤل لدى الشارع الرياضي العراقي بقدرة المنتخب العراقي على تحقيق الفوز وتجاوز المنتخب الإيراني الذي يعاني من البطء في الانتقال من الدفاع إلى الهجوم.

وقال الخبير الكروي ومدرب المنتخب العراقي الأسبق الدكتور جمال صالح، إن المنتخب العراقي لديه القدرة الكاملة لتجاوز المنتخب الإيراني في مباراة اليوم، لأنه يمتلك لاعبين جيدين، يمتازون باللعب السريع، على العكس من المنتخب الإيراني الذي يعاني من ضعف كبير عند الانتقال من الدفاع إلى الهجوم بسبب حالة البطء التي أصبحت صورة شبه ثابتة لأغلب لاعبيه.

وتابع: تمكن المنتخب العراقي في آخر مباراة جمعته مع نظيره الإيراني في كأس آسيا 2019 من تقديم مباراة كبيرة، وبالتالي فإن «أسود الرافدين» يمتلكون الثقة العالية للظفر بنقاط المباراة.

فيما رأى مدرب فريق الكهرباء عباس عطية، أن المنتخب العراقي يستطيع التفوق على المنتخب الإيراني في مباراة اليوم من أجل البقاء في صدارة المجموعة والاقتراب من ضمان التأهل إلى المرحلة اللاحقة.

ولفت عطية إلى أن المنتخب العراقي يمتلك مجموعة من اللاعبين الشباب تقودهم خبرة بعض اللاعبين الكبار، وهذا الامر سيكون في صالح «أسود الرافدين».