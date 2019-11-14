دولية الفجيرة لصيد الأسماك تنطلق اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، تنطلق اليوم على مياه عروس بحر العرب منافسات النسخة السادسة من بطولة الفجيرة الدولية لصيد الأسماك التي ينظمها مارينا الفجيرة بالتعاون مع بالما القابضة وتستمر فعالياتها حتى السادس عشر من الشهر الجاري بمشاركة 120 متسابقاً موزعين على 20 قارباً يمثلون مختلف الجنسيات حيث يتأهل الفائزون في هذه المنافسات للجولة الختامية من بطولة العالم لصيد الأسماك المقررة بكوستاريكا 2020.

ورصدت اللجنة المنظمة العديد من الجوائز المادية والعينية للفائزين، والتي تصل إلى 250 ألف درهم، إضافة إلى خمس تذاكر سفر إلى كوستاريكا ينالها صاحب المركز الأول، كما سيتاح للفائزين بالحدث الذي يقام لمدة ثلاثة أيام فرصة المشاركة في بطولة العالم في كوستاريكا العام المقبل، حيث يمكنهم هناك استعراض مهاراتهم أمام أفضل 50 صياداً من مختلف أنحاء العالم.