طريقة فيرجسون سر نجاح لامبارد مع تشيلسي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

اهتمت الصحافة البريطانية بالنظام الصارم الذي يتبعه مدرب تشيلسي وأسطورته فرانك لامبارد الذي أدى إلى نجاحات «البلوز» الأخيرة، علاوة على الندبة في وجه مدافع ليفربول جو جوميز التي أتت بعد شجاره مع زميله في المنتخب رحيم سترلينج.

وانقسم المشجعون بين مؤيد ومعارض للوائح الغرامات التي علقها مدرب تشيلسي لامبارد في غرفة ملابس لاعبيه وورد فيها: 20 ألف إسترليني غرامة التأخر عن جلسة التدريبات، و500 إسترليني غرامة التأخر عن اجتماعات الفريق، و2500 إسترليني لمن يتأخر عن جلسة علاجه أو عن حافلة الفريق في يوم المباراة، و10 آلاف إسترليني غرامة من لا يبلغ عن إصابته أو مرضه قبل يوم الإجازة أو أثناء ال 90 دقيقة من التدريبات قبل المباراة بيوم.

وفرض لامبارد على لاعبيه سداد الغرامة بغضون 14 يوماً، وفي حال لم يتم ذلك تضاعف وتذهب الغرامات كلها لصالح الخير أو لنشاطات الفريق، ومنع لامبارد تواجد وكلاء اللاعبين في ملعب التدريبات إلا في حال وجود ضرورة رسمية وعلى كل لاعب إبلاغ الإدارة بعزمه السفر حتى لو كان السفر أثناء أيام الإجازة.

وشبه المراقبون نظام لامبارد بالانضباط الذي عاشه مانشستر يونايتد أيام توهجه مع المدرب سير أليكس فيرجسون وكتب أحد المشجعين: «إنهم شباب يملكون المال ويحتاجون للضبط». أما جوميز مدافع ليفربول والمنتخب الإنجليزي فقد جذبت الندبة تحت عينه عدسات الكاميرا أثناء التدريبات «الأسود الثلاثة» استعداداً لمواجهة مونتنجرو مساء اليوم الخميس.

ووفقاً للتقارير، لم يكتف رحيم سترلينج مهاجم مانشستر سيتي بإمساك جوميز من رقبته بل تركت أظافره أثراً تحت عين اللاعب اليمنى وقال له «لا تعبث معي».

من جهته، توعد مدرب المنتخب جاريث ساوثجيت بالتحقيق فيمن سرب تفاصيل الشجار في الصحف ومنعه من معالجة المشكلة داخلياً، وقال: «كل أنواع المعلومات تتسرب من مصادر مختلفة، هذه ليست الطريقة المثلى للتعامل مع المشاكل. أعرف أننا كمنتخب تحت الرادار ومن حق المشجعين أن يعرفوا استعداداتنا الرياضية لكن يجب أن نبقي بعض الأمور خلف الكواليس».

وأكد ساوثجيت تفهمه للشجار بين اللاعبين على خلفية الشجار بينهما في قمة الفريقين مؤخراً وأضاف: «أنا أتعامل مع فريق شاب جداً في رياضة تلعب فيها العواطف دوراً كبيراً، رحيم شرح موقفه واعترف بعدم سيطرته على مشاعره ونفس الشيء حدث مع جوميز وهذه أمور تحدث في عالم الكرة وتتطلب الهدوء».



ليفربول الذهبي



وعلى صعيد ليفربول متصدر الترتيب حالياً، نشر النادي على موقعه صور لاعبيه السبعة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية هذا العام وهم يحملون اللائحة الرسمية التي فيها أسماؤهم. وضمت الصورة التي التقطت في ملعب ميلوود للتمرينات قبل مواجهة مانشستر سيتي: النجم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك والبرازيلي فيرمينيو والهولندي جورجينيو فينالدوم بالإضافة إلى الحارس البرازيلي أليسون الذي حمل شهادتين الأولى للكرة الذهبية والثانية لجائزة ياشين التي يتنافس عليها 10 حراس مرمى من حول العالم. أما مدرب الفريق يورغن كلوب فقد أثار موجة من الضحك بعد نشر شريط فيديو يظهر فيه وهو يهرب من مواجهة بيب جوارديولا على هامش اجتماع «يويفا» السنوي لمدربي النخبة بمدينة نيون السويسرية الإثنين بعد يوم من المباراة التي انفجر فيها الإسباني غاضباً من قرارات التحكيم ووسعت الفارق إلى 8 نقاط بين الفريقين.

ويظهر كلوب في الفيديو وهو يستمع لسؤال المراسل: «هل تحدثت مع بيب؟» ويجيب كلوب: «بيب؟ من بيب؟» فيقول له المراسل: «بيب جوارديولا؟» فيجيب كلوب: «بالطبع تحدثنا، لم لا نتحدث؟» ثم هرب راكضاً فور مشاهدته جوارديولا قادماً بعد همسه للكاميرا: «بيب جوارديولا قادم».

ويقام الاجتماع السنوي برعاية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) منذ 1999 ويضم مدربي الأندية الأوروبية الكبيرة ويشكل فرصة لتبادل الآراء حول القرارات المهمة التي تؤثر في اللعبة.