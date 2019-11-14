شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير فرج : الأخطاء التحكيمية حرمت الإسماعيلي من التتويج بدوري 2009 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد سمير فرج لاعب الإسماعيلي السابق، أن الأخطاء التحكيمية حرمت الدراويش من التتويج ببطولة الدوري 2009 ، ومنحت اللقب إلي النادي الأهلي بعد الوصول الي مباراة فاصلة بين الفريقين وتمكن المارد الأحمر في حسمها .
وأشار سمير فرج في تصريحات لقناة تايم سبورت ، إلى أن الحكم محمد ريشة تعمد في التراجع عن قراره في مباراة الأهلي وطلائع الجيش بالجولة الأخيرة في موسم 2009 ، مؤكداً أن الحكم بعد ما احتسب "فاول" علي محمد أبوتريكة ، تراجع واحتسبها هدف مما ساهم في فوز الأهلي بهذه المباراة ووصوله إلي مباراة فاصلة أمام الإسماعيلي .
وعن أفضل لاعب في الدوري المصري بالوقت الحالي، أكد سمير فرج أن الدولي التونسي علي معلول لاعب الأهلي أفضل لاعب في الدوري، نظراً للمستويات المميزة التي يقدمها مع فريقه فضلاً عن أهدافه المؤثرة في الموسم الماضي مما ساعد في فوز الأهلي بالبطولة .
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