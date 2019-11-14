شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 13/ 11/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء الموافق 13/ 11/ 2019 العديد من الأحداث الرياضية الهامة، جاء فى مقدمتها، البدرى يرفض ضم بديل لمحمد صلاح لمباراتى كينيا وجزر القمر، وفايلر يوافق على رحيل جيرالدو عن الأهلي فى الشتاء.

البدرى يرفض ضم بديل لمحمد صلاح لمباراتى كينيا وجزر القمر

رفض الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى ضم بديل لمحمد صلاح لاعب ليفربول، الذى خرج من معسكر الفراعنة بسبب الإصابة.

فايلر يوافق على رحيل جيرالدو عن الأهلي فى الشتاء

جدد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، طلبه من إدارة ناديه بالتعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر خلال الميركاتو الشتوى القادم، لتدعيم خط هجوم الفريق بشكل أفضل، خاصة أن الفريق مُقبل على عدد من المنافسات القوية سواء على المستوى المحلي أو القاري.

الكاف يقرر تغيير ملعب "النجيل الصناعى" لمباراة مصر وجزر القمر

تلقى اتحاد الكرة خطابا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، يخطره من خلاله بتغيير ملعب مباراة منتخب مصر أمام جزر القمر المقرر لها 18 نوفمبر الجارى فى تصفيات أمم أفريقيا 2021.

الزمالك يستعيد "ظهير" المنتخب الأولمبي من سموحة نهاية الموسم

قرر مسئولو الزمالك إعادة أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأبيض والمنتخب الأولمبى المعار لسموحة حتى نهاية الموسم الحالى، بعد نهاية فترة الإعارة مباشرة ورفض أية عروض لتمديد استعارته من النادى السكندرى بعد تألقه اللافت للنظر مع المنتخب الأولمبى خلال الفترة الجارية .

جنش يؤجل رحلة التأهيل بإسبانيا بعد وفاة علاء علي

قرر محمود جنش، حارس الزمالك، تأجيل رحلة سفره إلى إسبانيا التي كان مقرر لها أمس الثلاثاء، والتي سيخضع خلالها للمرحلة الأخيرة من العلاج من أجل العودة إلى التدريبات بصورة تدريجية في نهاية شهر ديسمبر القادم، وكشف جنش لليوم السابع، على هامش تواجده فى جنازة علاء علي، نجم الفريق السابق، أنه سيتوجه إلى إسبانيا نهاية الأسبوع الجارى أو بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير لبدء المرحلة الأخيرة من العلاج من إصابة وتر أكيلس التي أبعدته عن الفريق في الفترة الماضية.

حسام البدرى يدرس الدفع بـ"كهربا" فى مركز المهاجم الصريح أمام كينيا

اقترب حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، من حسم التشكيل الذى سيبدأ به مباراة الغد أمام كينيا ببرج العرب فى افتتاح التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021.

Advertisements

طارق يحيى مديراً فنياً لطلائع الجيش خلفاً لفارياس

علم ”الخليج 365” أن نادى طلائع الجيش استقر على تعيين طارق يحيى المدير الفنى السابق للزمالك مديراً فنياً لفريق الكرة خلفاً للبرازيلى سيرجيو فارياس، الذى رحل عن الفريق صباح اليوم الأربعاء.

صور.. وجوه جديدة تواصل الظهور فى تدريبات الأهلى

واصل فريق الأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر تدريباته الجماعية على ملعب التتش، فى إطار الاستعداد لبطولة دورى أبطال أفريقيا واستئناف مسابقة الدورى الممتاز، المتوقفة حاليًا بسبب بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر.

عامر حسين: تواصلنا مع منتخب كينيا.. ولم يتم تهديدهم بالطرد من الإسكندرية

أكد عامر حسين رئيس منطقة الإسكندرية، أن الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة طلب منه التوجه إلى فندق إقامة منتخب كينيا بالإسكندرية بعد الأنباء التى ترددت حول وجود أزمة مالية للفريق وأنهم مهددون بالطرد.

الزمالك يستعيد "عبد الشافي" في التدريبات الجماعية قبل ودية الأميرية

أدى لاعبو الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة في الجيمانزيوم تحت إشراف جوزيه مونتيرو رودريجز مدرب أحمال الفريق قبل انطلاق المران الجماعي للفريق اليوم ويواصل الفريق الأبيض استعداداته خلال فترة توقف الدوري حاليا استعدادا لمواجهة إنبي بالدوري ومازيمبي بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا المقرر لهما يومي 25 و 30 من شهر نوفمبر الجاري علي الترتيب.

علاء عبدالعال مديرا فنيا لبتروجت

تولى علاء عبد العال المدير الفنى السابق للداخلية، القيادة الفنية لبتروجت خلفا لمحمد عودة الذى تقدم باستقالته عقب الهزيمة الأخيرة التى منى بها الفريق أول أمس أمام النصر فى الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى .

حمدي فتحي يظهر فى مران الأهلي بـ"العكاز"

ظهر حمدي فتحي، لاعب وسط الأهلي، في النادي وتابع جزءا من مران الفريق من خلال دكة الاحتياطى، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

أجايى ينتظم فى مران الأهلى بعد العودة من نيجيريا