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ختام منافسات ألعاب الأولمبياد الخاص المصري بالإسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - آختتمت اليوم الأربعاء ألعاب ومسابقات الأولمبياد الخاص المصري بمحافظة الإسكندرية والتي أقيمت علي ملاعب النادي الأوليمبي خلال الفترة من 12 حتي 13 من نوفمبر الجاري

حضر الألعاب الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري ونائبه عمرو محي الدين الطحاوي ، مروة حافظ رئيسة مؤسسة انا مصروية  ، المهندس طارق السيد نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأوليمبي ، عدد من المتطوعات من كلية التربية للبنات بجامعة الأسكندرية وبمشاركة 255 لاعب ولاعبة و 76 مدرب ومدربة من 30 هيئة بمحافظة الأسكندرية ليتسابقوا في رياضات رفع الأثقال والبوتشي وتنس الطاولة وكرة السلة الموحدة المدمجة والتي تجمع بين لاعبين من الأولمبياد الخاص ولاعبين من غير المعاقين

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الابطال فى الاولمبياد الخاص 

وصرح "عمرو الطحاوي" نائب المدير الوطني مدير الألعاب والمسابقات بأن اليوم الأول شهد مراسم حفل آفتتاح الألعاب الرسمية وفق قواعد الأولمبياد الخاص  والتي آشتملت علي دخول طابور العرض الهيئات المشاركة وعزف السلام الوطني وكلمات من كبار الضيوف عقبها ألقاء قسم اللاعبين وأيقاد شعلة الالعاب وانصراف طابور العرض لتبدء رسمياً مسابقات الأسكندرية بانطلاق مرحلة تقسيم وهي التي تهدف إلي تقسيم اللاعبين إلي مجموعات متقاربة من حيث القدرة

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تتويج بالميداليات 

 

ويضيف "الطحاوي" بأن اليوم الثاني فقد شهد مسابقات النهائيات التي أتسمت بالندية والحماس الشديد بين اللاعبين المشاركين لحصد الميداليات الذهبية ، حتي يستطيعوا دخول القرعة العلنية بين الفائزين لاختيار اللاعبين المؤهلين للاشتراك في الألعاب الوطنية القادمة

 

وقد اختتمت الألعاب بتتويج اللاعبين المشاركين في المسابقات المختلفة وسط فرحة من أهالي اللاعبين عقبها اجراء مراسم القرعة العلنية واعلان المتأهلين للألعاب الوطنية للأولمبياد الخاص المصري

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رفع الاثقال 
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منافسات الفروسية 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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