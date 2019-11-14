شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الاسماعيلي السابق: عضو الجبلاية السابق وعبد الله السعيد توسطا لانتقالي إلي الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد سمير فرج لاعب الاسماعيلي السابق، أن حازم الهواري، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، توسط لانتقالي إلي القلعة الحمراء من الدراويش أثناء وجوده في اتحاد الكرة .

وقال في تصريحات لقناة تايم سبورت :" جلست مع حازم الهواري في احد فنادق القاهرة بصحبة عبدالله السعيد للانتقال إلى الأهلي، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل المالية ولكن لم تكتمل المفاوضات، بسبب خلافات مالية مع إدارة الاسماعيلي.

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وأضاف لاعب الاسماعيلي السابق، أن توقف بطولة الدوري بعد احداث ستاد بورسعيد كانت سبب في إيقاف تألقه في الملاعب.