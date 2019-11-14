شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الاسماعيلي السابق: عضو الجبلاية السابق وعبد الله السعيد توسطا لانتقالي إلي الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
وقال في تصريحات لقناة تايم سبورت :" جلست مع حازم الهواري في احد فنادق القاهرة بصحبة عبدالله السعيد للانتقال إلى الأهلي، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل المالية ولكن لم تكتمل المفاوضات، بسبب خلافات مالية مع إدارة الاسماعيلي.
وأضاف لاعب الاسماعيلي السابق، أن توقف بطولة الدوري بعد احداث ستاد بورسعيد كانت سبب في إيقاف تألقه في الملاعب.
كانت هذه تفاصيل خبر لاعب الاسماعيلي السابق: عضو الجبلاية السابق وعبد الله السعيد توسطا لانتقالي إلي الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.