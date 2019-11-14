شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستعيد أحمد الشيمي فى ودية طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباراة المقاولون وطنطا التى أقيمت على ملعب الجبل الأخضر في اطار استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري العام، استعادة ذئاب الجبل لأحمد الشيمي لاعب الفريق والذي شارك منذ بداية المباراة.

وكان الشيمي قد خاض تدريبات تأهيلية طوال الفترة الماضية للشفاء من إصابة الكاحل التي تعرض لها في مباراة الزمالك بعد تدخل قوي من فرجاني ساسي.

وكان الجهاز الفني للمقاولون قد استقر على خوض أربع مباريات ودية خلال فترة توقف الدوري بسبب مشاركة المنتخب الأولمبي في كأس الأمم الأفريقية حتى 22 نوفمبر الجاري.

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ونجح ذئاب الجبل في الفوز بالمباراة الودية الأولى بسداسية مقابل هدفين أمام منوف، كما يلتقي المقاولون مع طلائع الجيش غدا الخميس، ويختتم ذئاب الجبل مشوار الوديات بمواجهة المتحدة يوم الأحد المقبل.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس برصيد 7 نقاط بعد الفوز فى مباراة طلائع الجيش بهدف نظيف فى افتتاحية الدورى، ثم التعادل مع سموحة 2/2، والفوز على الإنتاج الحربي 1/0، وأخيرًا الخسارة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف.