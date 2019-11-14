شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العديد من الأخبار الرياضية الهامة حدثت اليوم الأربعاء الموافق 13/ 11/ 2019 جاء أبرزها، البدرى يرفض ضم بديل لمحمد صلاح لمباراتى كينيا وجزر القمر، حسام البدرى يدرس الدفع بـ"كهربا" فى مركز المهاجم الصريح أمام كينيا.

البدرى يرفض ضم بديل لمحمد صلاح لمباراتى كينيا وجزر القمر

رفض الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى ضم بديل لمحمد صلاح لاعب ليفربول، الذى خرج من معسكر الفراعنة بسبب الإصابة.

فايلر يوافق على رحيل جيرالدو عن الأهلي فى الشتاء

جدد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، طلبه من إدارة ناديه بالتعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر خلال الميركاتو الشتوى القادم، لتدعيم خط هجوم الفريق بشكل أفضل، خاصة أن الفريق مُقبل على عدد من المنافسات القوية سواء على المستوى المحلي أو القاري.

الكاف يقرر تغيير ملعب "النجيل الصناعى" لمباراة مصر وجزر القمر

تلقى اتحاد الكرة خطابا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، يخطره من خلاله بتغيير ملعب مباراة منتخب مصر أمام جزر القمر المقرر لها 18 نوفمبر الجارى فى تصفيات أمم أفريقيا 2021.

Advertisements

طارق يحيى مديراً فنياً لطلائع الجيش خلفاً لفارياس

علم ”الخليج 365” أن نادى طلائع الجيش استقر على تعيين طارق يحيى المدير الفنى السابق للزمالك مديراً فنياً لفريق الكرة خلفاً للبرازيلى سيرجيو فارياس، الذى رحل عن الفريق صباح اليوم الأربعاء.

الزمالك يستعيد "عبد الشافي" في التدريبات الجماعية قبل ودية الأميرية

أدى لاعبو الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة في الجيمانزيوم تحت إشراف جوزيه مونتيرو رودريجز مدرب أحمال الفريق قبل انطلاق المران الجماعي للفريق اليوم ويواصل الفريق الأبيض استعداداته خلال فترة توقف الدوري حاليا استعدادا لمواجهة إنبي بالدوري ومازيمبي بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا المقرر لهما يومي 25 و 30 من شهر نوفمبر الجاري علي الترتيب.

علاء عبدالعال مديرا فنيا لبتروجت

تولى علاء عبد العال المدير الفنى السابق للداخلية، القيادة الفنية لبتروجت خلفا لمحمد عودة الذى تقدم باستقالته عقب الهزيمة الأخيرة التى منى بها الفريق أول أمس أمام النصر فى الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى .

أجايى ينتظم فى مران الأهلى بعد العودة من نيجيريا