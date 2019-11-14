شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تكرم ”الخليج 365” بحضور 75 إداريا على هامش دورة المراقبين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اختتمت اليوم الاربعاء الدورة التثقفية الثانية لمراقبي ومنسقي المباريات وحكام ومشرفي مهرجانات البراعم التي نظمها الاتحاد المصري لكرة القدم فرع الجيزة بنادي الترسانة الرياضي على مدار يومين.

شارك في فعاليات الدورة 75 أداريا ومراقبا ومدربا تم اختيارهم بناء على ترشيح من اندية ومراكز الشباب بالمحافظة ، وحرصت اللجنة الفنية بالتنسيق مع لجنتي المسابقات والبراعم على أن يشمل برنامج الدورة المستجدات التي طرت على لوائح المسابقات ومهرجانات البراعم التي ينظمها الفرع للموسم الجديد 2019/2020.

كما حرصت منطقة الجيزة على تكريم ثنائي الاعلامى عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الخليج 365 وخالد لطيف عضو مجلس أدارة اتحاد الكرة السابق على هامش الدورة فى حضورعادل عقل عضو مجلس الادارة والمشرف على الدورة وماهر عبد العزيز المدير التنفيذى وطارق سعيد رئيس مجلس ادارة نادى الترسانة ومحمد مصطفى المدير التنفيذى لقلعة الشواكيش .

كما القى الثنائي شلتوت ولطيف محاضرة عن دورالاعلام بعناصر منظومة كرة القدم وذلك خلال ورشة العمل التي تولى فيها سيد بخيت مدير ادارة المسابقات بالجبلاية وسمير جودة شرح مهام ومواصفات المراقب والمنسق ثم شرح كل من اسامة يوسف وخالد كمال التعديلات الفنية الاخيرة على لوائح مهرجانات البراعم فيما شرح مدحت صلاح رئيس لجنة الحكام بالفرع تعديلات القانون ، تولى تنظيم الدورة اداريا كل من محمد كمال عضو لجنة المسابقات وجابر عبد العظيم واسلام اسامة مقررى اللجنة .

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