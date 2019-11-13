إنجلترا تواجه الجبل الأسود بالمنتخب الأصغر سناً

الأربعاء 13 نوفمبر 2019

اختار ​غاريث ساوثغيت​ أصغر التشكيلات الأساسية سناً لمنتخب ​إنكلترا​ خلال القرن الحالي معتبراً إنه قد يحطم هذا الرقم القياسي مجدداً في المواجهة أمام ​الجبل الأسود​ الخميس ضمن تصفيات ​يورو 2020​.

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وأوضح ساوثغيت للصحفيين: "ستكون تشكيلة شابة للغاية بالتأكيد.. أعتقد أن التشكيلة أمام إسبانيا كانت واحدة من أصغر التشكيلات خلال عقود.. أعتقد أن التشكيلة المقبلة ستكون أصغر سنا رغم عدم تعمدي هذا الأمر".

وتابع: "كنا نمتلك تشكيلات واعدة وتمتلك المهارات دوما لكن هذه المجموعة فاقت معظم من سبقها، لا أعتقد أن هذه التشكيلة كانت الأكثر خبرة أو الأكثر موهبة خلال تلك الفترة لكنها كانت قادرة على تحقيق شيء ما".

وأردف: "نتطلع لخوض مباراة الغد ليس فقط لأنها ستكون فرصة للتأهل لبطولة أوروبا ولكن أيضا لأنها ستكون المباراة الدولية رقم ألف لمنتخب إنكلترا وهي مناسبة لجميع من ارتبط بالفريق سواء في الوقت الحالي أو سابقا".