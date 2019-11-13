- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إنجلترا تواجه الجبل الأسود بالمنتخب الأصغر سناً والان مع التفاصيل
الأربعاء 13 نوفمبر 2019
اختار غاريث ساوثغيت أصغر التشكيلات الأساسية سناً لمنتخب إنكلترا خلال القرن الحالي معتبراً إنه قد يحطم هذا الرقم القياسي مجدداً في المواجهة أمام الجبل الأسود الخميس ضمن تصفيات يورو 2020.
وأوضح ساوثغيت للصحفيين: "ستكون تشكيلة شابة للغاية بالتأكيد.. أعتقد أن التشكيلة أمام إسبانيا كانت واحدة من أصغر التشكيلات خلال عقود.. أعتقد أن التشكيلة المقبلة ستكون أصغر سنا رغم عدم تعمدي هذا الأمر".
وتابع: "كنا نمتلك تشكيلات واعدة وتمتلك المهارات دوما لكن هذه المجموعة فاقت معظم من سبقها، لا أعتقد أن هذه التشكيلة كانت الأكثر خبرة أو الأكثر موهبة خلال تلك الفترة لكنها كانت قادرة على تحقيق شيء ما".
وأردف: "نتطلع لخوض مباراة الغد ليس فقط لأنها ستكون فرصة للتأهل لبطولة أوروبا ولكن أيضا لأنها ستكون المباراة الدولية رقم ألف لمنتخب إنكلترا وهي مناسبة لجميع من ارتبط بالفريق سواء في الوقت الحالي أو سابقا".
كانت هذه تفاصيل خبر إنجلترا تواجه الجبل الأسود بالمنتخب الأصغر سناً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.