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شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير تكشف عودة رونالدو إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل
الأربعاء 13 نوفمبر 2019
أشار موقع "كالتشيو ميركاتو" إلى أن العلاقة تدهورت بين النجم كريستيانو رونالدو ومدربه في يوفنتوس، ماوريسيو ساري، وهذا ظهر جلياً عند استبدال البرتغالي أمام ميلان.
وأوضح الموقع أن رونالدو قد يعود لفريقه السابق ريال مدريد، الذي رحل عنه صيف 2018.
لكن بداية رونالدو الباهتة هذا الموسم وخلافه مع ماوريسيو ساري، قد يتسبب في رحيل اللاعب عن يوفنتوس.
يذكر أن رد فعل رونالدو، على قرار استبداله أمام ميلان، كان سيئاً للغاية، حيث وجه الدون الشتائم قبل التوجه إلى غرفة خلع الملابس.
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