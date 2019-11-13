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الضربات تتوالي على المنتخب الايطالي

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الأربعاء 13 نوفمبر 2019

تلقى روبيرتو مانشيني مدرب المنتخب الايطالي، ضربة رابعة بعد إصابة لاعب جديد قبل مواجهتي البوسنة وأرمينيا في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

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وكشفت صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، أن ​جيانلوكا مانشيني​ مدافع روما تعرض لإصابة في العضلات، موضحة أن اللاعب خرج من معسكر الفريق للمباراتين المقبلتين.

ويعاني المنتخب الإيطالي مؤخراً عانى من بعض الإصابات بصفوفه، بعد خروج كل من دومينيكو بيراردي، ليوناردو سبينازولا وماركو فيراتي بسبب اصابات مختلفة.

يذكر أن منتخب إيطاليا ضمن التأهل لمنافسات بطولة يورو 2020 رسميًا، بعدما فاز على اليونان بهدفين نظيفين.

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