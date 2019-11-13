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شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو في مهمة رد الإعتبار أمام ليتوانيا والان مع التفاصيل
الأربعاء 13 نوفمبر 2019
أعلن مدرب البرتغال فرناندو سانتوس أن كريستيانو رونالدو في وضع يسمح له بخوض المباراة أمام ليتوانيا الخميس في التصفيات المؤهلة لنهائيات يورو 2020.
ولفت سانتوس إلى أن مهاجم يوفنتوس سيخوض اللقاء، موضحا "إذا لم يكن رونالدو لائقاً، لما كنت دعوته، هو في وضع جيد وسيلعب المباراة، ولا شك في ذلك".
وخاض رونالدو (34 عاماً) الأربعاء الحصة التدريبية مع منتخب بلاده دون أي مشكلات بدنية.
وسيلعب البرتغال مباراته الأخيرة الأحد في ضيافة لوكسمبورغ، فيما تحل أوكرانيا ضيفة على صربيا، ويملك الثلاثة حظوظا لحجز بطاقتي التأهل المباشر إلى النهائيات الأوروبية.
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