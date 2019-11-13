كريستيانو رونالدو في مهمة رد الإعتبار أمام ليتوانيا

الأربعاء 13 نوفمبر 2019

أعلن مدرب ​البرتغال​ ​فرناندو سانتوس​ أن ​كريستيانو رونالدو​ في وضع يسمح له بخوض المباراة أمام ​ليتوانيا​ الخميس في التصفيات المؤهلة لنهائيات ​يورو 2020​.

Advertisements

ولفت سانتوس إلى أن مهاجم يوفنتوس سيخوض اللقاء، موضحا "إذا لم يكن رونالدو لائقاً، لما كنت دعوته، هو في وضع جيد وسيلعب المباراة، ولا شك في ذلك".

وخاض رونالدو (34 عاماً) الأربعاء الحصة التدريبية مع منتخب بلاده دون أي مشكلات بدنية.

وسيلعب البرتغال مباراته الأخيرة الأحد في ضيافة لوكسمبورغ، فيما تحل أوكرانيا ضيفة على صربيا، ويملك الثلاثة حظوظا لحجز بطاقتي التأهل المباشر إلى النهائيات الأوروبية.