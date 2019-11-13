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سر تراجع المستوى الفني لموهبة دورتموند جادون سانشو

بدأ المهاجم الإنجليزي الشاب جادون سانشو بداية قوية هذا الموسم، حيث قاد فريقه دورتموند إلى حصد نقاط ثمينة. لكن مستواه بدأ في التراجع في الآونة الأخيرة، وهو ما يقلق إدارة النادي الألماني. فما هي أسباب تدهور مستوى سانشو؟

يتطلع المهاجم الإنجليزي الشاب جادون سانشو (19 عاما) إلى الدخول كأساسي في مبارتي منتخب بلاده أمام كل منتخبي مونتينيغرو (يوم غد الخميس) وكوسوفو (الأحد القادم) ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا للأمم 2020. ويسعى سانشو من خلال مشاركته مع منتخب بلاده إلى العودة للتألق بعد تدهور مستواه في الفترة الأخيرة مع فريقه دورتموند.

وكانت بداية سانشو في منافسات الدوري الألماني موفقة، بعدما تمكن في الخمس مباريات الأولى من تسجيل 3 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى. لكن سرعان ما تراجع مستوى سانشو الفني مع توالي المباريات، حيث عجز عن تقديم الإضافة المرجوة، كما كان الشأن في مباراة الديربي أمام شالكه (0ـ0)، وأيضا في المباراة التي انهزم فيها فريقه دورتموند على أرض بايرن ميونيخ برباعية نظيفة، والتي عرفت تغييره في الدقيقة 36 من عمر اللقاء.

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ويرجع بعض المراقبين الرياضيين تدهور مستوى سانشو إلى الهالة الإعلامية التي يحظى بها، بعد تألقه في الموسم الماضي واهتمام كبريات الأندية الأوروبية بالتعاقد معه. وكتبت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في هذا الصدد: "إذا لم يتأثر سانشو بما يدور حوله من تكهنات انتقاله إلى أندية كبيرة مقابل مبالغ خيالية، فإنه لن يكون من البشر".

وقد يعود سبب تراجع سانشو أيضا إلى عدم تردد والده سين بانتظام على مدينة دورتموند، كما كان الحال عليه في السابق، وهو الأمر الذي يجعل المهاجم الإنجليزي الشاب أكثر اعتمادا على نفسه. وحتى لاعبي دورتموند لاحظوا بعض التغير على شانسو الذي أصبح "يفتقد للحماس ويبدو شاردا" خلال التدريبات، حسبما نقلت مجلة "شبورت بيلد" الألمانية.