شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوليمبي» يبحث عن العلامة الكاملة أمام «الكاميرون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بمعنويات مرتفعة، يدخل المنتخب الأوليمبى اختبارًا جديدًا أمام نظيره الكاميرونى في الثامنة مساء الخميس على ملعب استاد القاهرة في الجولة الثالثة للبطولة الإفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020. يبحث الفراعنة عن انتصار ثالث يؤكد تفوقهم في البطولة بعد تحقيقهم فوزين على مالى بهدف نظيف وغانا بثلاثة أهداف مقابل هدف، بعد ماراثون قوى قدم خلاله أبناء شوقى غريب عرضا أبهر الجميع، خاصة بعدما حول المنتخب تأخره بهدف إلى انتصار مستحق بثلاثية.

عقد شوقى غريب، المدير الفنى، محاضرة فنية مع اللاعبين، تحدث خلالها عن أهمية الفوز على الكاميرون وتحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات.

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من جانبه، قال شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، إن البعض يظن أن اللقاء بلا قيمة بعد أن حسم الفراعنة التأهل إلى الدور قبل النهائى، لكن هذا غير صحيح، ومازال لدى الجهاز الفنى هدف كبير من تلك المباراة. وقال «غريب» في المؤتمر الصحفى: «منتخب مصر تأهل للدور التالى، ولكنه لم يصل للهدف، وإن الفريق يرغب في التأهل كأول المجموعة للبقاء في استاد القاهرة بدلا من نقل مبارياتنا إلى استاد السلام في حال تأهلنا كثانى المجموعة».

وقال: «مباراة غانا كانت ممتعة في كرة القدم، وشهدت 5 أهداف، والسبب الرئيسى في الفوز كان الجمهور، الذي ردد كلمة (رجالة) التي كانت تهز المدرجات، هذه الكلمة تقال للقوات المسلحة لأنها مصنع الرجال، الجمهور حول اللاعبين إلى مقاتلين في الملعب، أنا سعيد بالجمهور وأتمنى تواجدهم بكثافة ولن نخذلهم». وأوضح مدرب الأوليمبى أن الكاميرون فريق كبير، مصر لها باع كبير مع الكاميرون، سونج لاعب عظيم ولديه خبرة كبيرة، وكان لاعبا كبيرا، جمعتنا أكثر من مقابلة، الكاميرون فريق جماعى، لديه عناصر تمنحه التميز، نقوم بتحليل المباريات وعناصر القوة وعناصر الضعف، أتمنى تقديم مباراة تليق بسمعة الكرة الإفريقية سواء مصر أو الكاميرون.

على الجانب الآخر، يرفع منتخب الكاميرون شعار التحدى أمام الفراعنة لرغبته في الفوز لتصدر المجموعة بعدما حصد 4 نقاط من تعادله مع غانا وفوزه على مالى بهدف نظيف.

من جانبه، أعرب ريجوبيرت سونج المدير الفنى عن ثقته في لاعبيه قبل مواجهة مصر، وقال سونج في المؤتمر الصحفى الذي عقد أمس للحديث عن المباراة: «المجموعة التي انضمت إلينا أتمنى أن تساعدنا، وسنبذل قصارى جهدنا للفوز وسنلعب بكل جدية، وأتوقع أن يكون الكل جاهزا وفى حالته أمام أصحاب الملعب».