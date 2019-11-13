شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم السوداء تتمسك بالأمل الأخير لخطف بطاقة التأهل أمام النسور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى منتخب غانا مع نظيره المالى في الثامنة مساء غدٍ الخميس على ملعب استاد السلام ضمن الجولة الثالثة للبطولة الإفريقية تحت 23 سنة. يدخل منتخب غانا الشهير النجوم السوداء المباراة رافعا شعار لا مستحيل في كرة القدم حيث يتمسك بالفرصة الأخيرة في التأهل بالرغم من امتلاكه نقطة واحدة بتعادله مع الكاميرون وخسارته من مصر 2-3 ويأمل في تحقيق فوز كبير اليوم على أن يخسر الكاميرون مواجهته الثالثة ليصبح 4 نقاط وهى نفس رصيد الكاميرون وتبقى الأفضيلة للمنتخب صاحب الأهداف الأعلى لخطف البطاقة الثانية للذهاب إلى دور الأربعة.

وقال إبراهيم تانكو، المدير الفنى لمنتخب غانا: فريقى لديه فرصة للتأهل للمرحلة المقبلة، مالى لا تمتلك إلا نقطة واحدة ولكن أظن أنها لن تتراخى في المباراة، وأضاف أن المواجهة في منتهى الصعوبة للفريقين، عموما أنا متفائل جدا لحصد النقاط الثلاث والحفاظ على فرصنا في التأهل للدور المقبل. على الجانب الآخر، يدخل منتخب مالى المباراة بهدف الفوز لحفظ ماء الوجه بعد خروجه رسميا من البطولة بعد تلقيه خسارتين من مصر والكاميرون وأصبحت مباراة اليوم تحصيل حاصل. وأكد ديارات المدير الفنى لمالى أن منتخب بلاده لن يتهاون ويجب أن يفوز حتى نترك صورة طيبة عن الفريق.