شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقي: منتخب مصر تحت سن الـ23 مبشر.. واللاعبون يتميزون بـ«الروح القتالية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الكابتن حمادة صدقي، المدير الفني لفريق الجونة سابقًا، بأداء منتخب مصر تحت سن الـ 23 في بطولة الأمم الأفريقية التي تُقام حاليا في مصر، خاصة في المباراة الأخيرة الذي خاضها المنتخب أمام المنتخب الغاني وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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وأضاف «صدقي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة «TeN»، أن منتخب مصر تحت سن الـ 23 مُبشر جدًا ويضم لاعبين على أعلى مستوى، وكذلك جهاز فني قوي بقيادة شوقي غريب، ويتميز المنتخب بالروح القتالية.

وأشار إلى أن الروح القتالية لدى اللاعبين حولت هزيمة المنتخب في بداية الأمر من هدف مقابل لا شيء أمام غانا إلى تعادل ثم من هزيمة هدفين مقابل هدف، إلى تعادل ثم فوز مُحقق بثلاثة أهداف مقابل هدفين، موضحًا أن الفريق فيه العديد من العناصر المميزة والجيدة للغاية.

وتابع :«المنتخب ده هيبقى منتخب مصر الأول بعد فترة من الزمن، وله مستقبل كبير جدًا، ورمضان صبحي أخذ خبرة كبيرة من مشاركته مع المنتخب الأول ويتألق حاليا مع منتخب تحت سن الـ 23 سنة.