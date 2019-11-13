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صفقتين في الطريق إلى اليوفنتوس خلال الميركاتو الشتوي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 نوفمبر 2019

يرغب نادي يوفنتوس الإيطالي، في تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بالتعاقد مع صفقتين أحدهما مدافع والأخر خط وسط مهاجم.

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وبحسب صحيفة "كورييري ديللو سبورت"، فإن يوفتتوس يرغب في ضم الثنائي ويليان، جناح الإنجليزي وماراش كومبولا، مدافع فيرونا الإيطالي.

وتابعت الصحيفة المذكورة أعلاه، فإن ماوريسيو ساري المدير الفني للبيانكونيري، يرغب بشدة في ضم ويليان، بعد الإشراف على تدريبه في تشيلسي.

وأكملت الصحيفة، أن السيدة العجوز معجب بالمدافع الألباني ماراش كومبولا المتألق مع فيرونا هذا الموسم، ويريد ضمه، بعد التخطيط بإعارة المدافع التركي مريح ديميرال في يناير المقبل من أجل الحصول على دقائق لعب أكثر بعد معاناته من قلة المشاركة هذا الموسم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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