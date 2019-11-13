شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة المحترفين تستضيف دورة آسيوية لمراقبي ومنسقي المباريات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365"(جدة)

تستضيف رابطة الدوري السعودي للمحترفين الخميس المقبل 14 نوفمبر الجاري وعلى مدار ثلاثة أيام في مدينة الرياض، ورشة العمل التي يقيمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك لمراقبي ومنسقي المباريات والمنسقين الإعلاميين والأمنيين.

من جانبه أوضح رئيس لجنة مراقبي ومنسقي المباريات في الرابطة المهندس سلمان النمشان أن الدورة تستهدف مراقبي ومنسقي المباريات، والمنسقين الإعلاميين في أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكذلك المنسقين الأمنيين في تلك الأندية، منوها أن أهمية تلك الدورة تأتي في ظل مواكبة لوائح تنظيمات مباريات الدوري السعودي مع لوائح الاتحاد الآسيوي من جهة، والبدء في إلزام الأندية بتواجد منسق أمني يمثل النادي المستضيف في الاجتماع التنسيقي الذي يسبق المباريات، وكذلك في المباريات التي تقام على أرض النادي.

وأشار النمشان إلى أن هذه الدورة تعد الثانية في الدوري السعودي للمحترفين، حيث سبق للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن أقام ورشة مماثلة في موسم 2018 - 2019 في مدينة الرياض، مؤكداً أن الورشة تعتبر فرصة كبيرة للاستفادة من الخبرات القارية في هذا المجال، ومتابعة أحدث الأنظمة واللوائح التي أقرها الاتحاد القاري.