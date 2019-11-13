تين كات يجهز العميد بثوب جديد

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) يبدأ المدرب الاتحادي تين كات معالجة السلبيات الفنية التي أسهمت في تعثر الفريق الكروي خلال مباريات دوري كأس الأمير

يبدأ المدرب الاتحادي تين كات معالجة السلبيات الفنية التي أسهمت في تعثر الفريق الكروي خلال مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ سيركز المدرب الجديد للعميد على الجانبين اللياقي والفني، وسيجري مناورات كروية بشكل يومي يهدف من خلالها لتطبيق نهجه الفني الذي سيسير عليه مع كتيبة النمور فيما تبقى من مباريات الموسم الحالي محلياً وعربياً، وسيواصل الفريق تدريباته بشكل يومي في مقر النادي، على أن تغادر البعثة الاتحادية يوم الأربعاء القادم إلى المنطقة الشرقية لإقامة معسكر تحضيري قصير للفريق يسبق المباراة التي تجمعه بالاتفاق المقرر موعدها يوم الأحد 24 من شهر نوفمبر الجاري على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسيعمل المدرب تين كات على تجهيز الظهير الأيمن طارق عبدالله للزج به بديلاً للاعب سعود عبدالحميد الموقوف مباراةً واحدةً؛ بسبب حصوله على 4 إنذارات، هذا وسينضم اللاعبون الدوليون لمعسكر النمور عقب فراغهم من المشاركة مع المنتخب السعودي في أيام الفيفا.

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