شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات عالمية تسبق نزال الدرعية التاريخي في الملاكمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت اللجنة المنظمة لنزال الدرعية التاريخي للملاكمة إقامة نزالات كبرى تسبق القمة المرتقبة على لقب بطولة العالم للوزن الثقيل، التي ستجمع بين الملاكم أنثوني جوشوا ومنافسه أندي رويز جونيور في 7 ديسمبر 2019 على حلبة «ميدان الدرعية».

وتشهد أولى النزالات مواجهة بين البطل الروسي السابق ألكسندر بوفيتكين وخصمه الأمريكي مايكل هانتر، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة العالم WBA، فيما يستعد الكرواتي فيليب هرغوفيتش لمواجهة الأمريكي الشاب إريك مولينا على لقب WBC العالمي.

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من جانبه، قال الملاكم إريك مولينا الذي يستعد لمواجهة الكرواتي هرغوفيتش: «أشعر بحماس بالغ للمشاركة في هذه الأمسية الرياضية المميزة في المملكة العربية السعودية. أنا ممتن جداً للعودة إلى حلبات الملاكمة، وأدرك جيداً الأهمية الكبيرة التي تحملها هذه المباراة. منحت الوقت الكافي للاستعداد جسدياً وذهنياً ونفسياً لمواجهة هرغوفيتش».

ويستعد الإيرلندي جونو كارول المولود في مدينة مانشستر أيضاً للنزال المرتقب، الذي يعتقد بأنه أهم من مباراته للفوز بلقب العالم، حيث قال: «يشكل هذا اللقاء المرتقب والمهم فرصة رائعة بالنسبة لي لإظهار أفضل مهاراتي، أنا على ثقة تامة أن الجمهور الذي سيحضر سيكون متحمساً جداً لحضور المواجهات القوية التي ستقام في الدرعية بمشاركة نخبة من أبرز الملاكمين على مستوى العالم. تسعدني زيارة المملكة العربية السعودية للمرة الأولى، وأنا فخور ومسرور جداً لأن تتاح لي الفرصة لاستعراض إمكانياتي على حلبة ميدان الدرعية».

يذكر أن موسم الدرعية سيتضمن إقامة العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى بما في ذلك سباق «فورمولا إي»، و«كأس الدرعية للتنس» لفئة الرجال؛ وجولات الفروسية المؤهلة إلى أولمبياد «طوكيو 2020»؛ إلى جانب «نزال الدرعية التاريخي» في الملاكمة العالمية وما يسبقه من مواجهات تنافسية كبيرة.