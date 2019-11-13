شكرا لقرائتكم مصر ضد كينيا .. قفشة بقميص حجازى فى ويست بروميتش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أحمد حجازى مدافع ويست بروميتش الإنجليزى، على اهداء قميصه لمحمد مجدى قفشة لاعب وسط الأهلى، خلال تواجدهما فى معسكر المنتخب الوطنى المقام حاليًا فى برج العرب استعداداً لمواجهة جزر القمر وكينيا بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم.

ويستعد الفراعنة لمواجهة منتخب كينيا فى السادسة مساء غدًا الخميس، فى إطار الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2021.

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وكان الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى، استقر على السفر إلى جزر القمر يوم 15 نوفمبر الجارى، استعدادا لمواجهة منتخبها يوم 18 من الشهر نفسه فى إطار الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2021، وذلك بناء على نصيحة الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب الذى طالب بالسفر المبكر للتعود على الأجواء هناك قبل مواجهة جزر القمر.

ويخضع لاعبو الفراعنة لحالة استشفاء فى اليوم التالى لمباراة كينيا على ملعب برج العرب قبل أن يتم إعلان القائمة النهائية التى ستسافر إلى جزر القمر والتى تتضمن 23 لاعبًا فقط من بين الـ26 لاعبًا الذين يتواجدون في مباراة كينيا بعد انضمام المحترفين.