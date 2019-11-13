محمد علي ينضم لجهاز سموحة خلال أيام...

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جدة - عمرو شويل دخل محمد علي المدرب العام لفريق الجزيرة لكرة القدم مرشح بقوة للانضمام للجهاز المعاون لسموحة بقيادة حسام حسن. ويملك محمد علي خبرات كبيرة جراء عمله مع أفضل المدربين فى النادى الأبيض أمثال ديكا ستال وهنري ميشيل وحسام حسن بالإضافة الي خبرات كثيرة في التدريب Advertisements وأكد محمد علي أن وجود عمرو عادل ابن نادي الزمالك في منصب المدير الفني للفريق بنادي الجزيرة سيكون له تأثير إيجابي على الفريق. وفي مباراة ودية بين سموحة والجزيرة منذ أيام انتهت لصالح سموحة 4 / 1 وأكد خلالها حسام حسن لمحمد علي أنه سينضم للجهاز الفني قريبا.

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