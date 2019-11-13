شكرا لقرائتكم بعثة بيراميدز تتوجه إلى المغرب لخوض معسكر مغلق لمدة 10 أيام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتتوقف بطولة الدورى الممتاز حاليًا بسبب استضافة مصر بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.
ومن المقرر أن يمتد معسكر بيراميدز فى المغرب لمدة 10 أيام على أن يخوض الفريق بعض المواجهات الودية لتجهيز اللاعبين على أعلى مستوى قبل العودة إلى القاهرة ومواجهة أسوان.
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