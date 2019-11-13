شكرا لقرائتكم محمد صلاح يتراجع عن الاستقالة من منتخب السويس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد صلاح المدير الفنى لفريق منتخب السويس على إنتهاء أزمته مع إدارة نادى السويس وتراجعه فى قرار الاستقالة التى كان من المقرر أن يتقدم بها اليوم الأربعاء.

وقال صلاح إن إدارة النادى تمسكت ببقائه بعد تدخل محافظ السويس عبد المجيد صقر ورئيس النادى محمد هلال .

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وقال صلاح إنه اعتذر لمسئولى بلدية المحلة عن تولى مهمة الفريق بعدما ابدوا رغبتهم فى التفاوض معه بعد اعلان استقالته شفهيا من تدريب السويس قبل التراجع عنها.

وتفاقمت الأزمة بين صلاح والإدارة مؤخرا بعدما خسر منتخب السويس بهدف مقابل لا شىء من نظيره النجوم فى الوقت بدل الضائع فى المباراة التى جرت بينهما بأكتوبر، ضمن فعاليات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية لدورى القسم الثانى، ليرتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 8 نقاط فى المركز الثالث للمجموعة، بينما تجمد رصيد أبناء الغريب عند 9 نقاط فى المركز الثانى فضلا عن أزمات مالية قبل ان يتم حل الأمر .. وقال صلاح انه سيقود تدريب الفريق غدا بعد انهاء الأزمة .