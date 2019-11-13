شكرا لقرائتكم محمد صلاح يتراجع عن الاستقالة من منتخب السويس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال صلاح إن إدارة النادى تمسكت ببقائه بعد تدخل محافظ السويس عبد المجيد صقر ورئيس النادى محمد هلال .
وتفاقمت الأزمة بين صلاح والإدارة مؤخرا بعدما خسر منتخب السويس بهدف مقابل لا شىء من نظيره النجوم فى الوقت بدل الضائع فى المباراة التى جرت بينهما بأكتوبر، ضمن فعاليات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية لدورى القسم الثانى، ليرتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 8 نقاط فى المركز الثالث للمجموعة، بينما تجمد رصيد أبناء الغريب عند 9 نقاط فى المركز الثانى فضلا عن أزمات مالية قبل ان يتم حل الأمر .. وقال صلاح انه سيقود تدريب الفريق غدا بعد انهاء الأزمة .
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