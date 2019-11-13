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شكرا لقرائتكم العلامة التجارية للإسماعيلى ترى النور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن يقوم النادى عبر منافذ البيع الرسمية والأسواق بطرح منتجاته من أجل اقتناء مشجعى ومحبى النادى فى كل بقاع الجمهورية والوطن العربى والعالم المنتجات الأصلية سواء من خلال البيع المباشر أو عبر الانترنت.
يؤكد مسئولو الإسماعيلى أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة من قبل الإدارة القانونية ضد كل من يثبت تورطه فى استخدام و تزوير العلامة التجارية للمنتجات التى سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة.
العلامة التجارية للإسماعيلى
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