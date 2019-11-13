شكرا لقرائتكم العلامة التجارية للإسماعيلى ترى النور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أطلق النادى الإسماعيلى بصفة رسمية علامته التجارية الجديدة التي صممت بشكل يعكس مدى عراقة النادى وتمثيلا لحقبة جديدة في تاريخ النادى تعبر عن حجم التطور والابتكار في سياساته التسويقية منذ تولى مجلس الإدارة الحالى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان مقاليد الأمور.

ويأتي إطلاق الإسماعيلى لهذه العلامة التجارية الجديدة في إطار سلسلة من الخطوات التطويرية التى تنتهجها إدارة التسويق والتعاقدات التى يترأسها محمد خلف ، سعيا لتعاظم الموارد والمدخلات المالية للنادى بما يسهم فى تعظيم وانعاش خزينته باستمرار.

ومن المقرر أن يقوم النادى عبر منافذ البيع الرسمية والأسواق بطرح منتجاته من أجل اقتناء مشجعى ومحبى النادى فى كل بقاع الجمهورية والوطن العربى والعالم المنتجات الأصلية سواء من خلال البيع المباشر أو عبر الانترنت.

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يؤكد مسئولو الإسماعيلى أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة من قبل الإدارة القانونية ضد كل من يثبت تورطه فى استخدام و تزوير العلامة التجارية للمنتجات التى سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة.