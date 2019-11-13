شكرا لقرائتكم بشرى سارة من الجبلاية للقطبين فى ملف الصفقات الشتوية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حالة من الجدل وعدم الوضوح تسيطر على ملف القيد والاستبدال هذا الموسم، بعد تغيير النظام قبل انطلاق الموسم الجارى، الأمر الذي استوعبته بعض الأندية بشكل خاطئ مما ترتب عليه عدم أحقية بعض الفرق في إبرام أية صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وعلى رأسها أندية بيراميدز ومصر المقاصة بعد تسجيلهما 30 لاعباً في القائمة، واستنفادهما الاستبدال، ليصبح ليس من حقهما إبرام أية صفقات في الميركاتو الشتوى القادم.

وكشف مصدر مطلع لـ"الخليج 365" عن مفاجأة من العيار الثقيل بالنسبة لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، مؤكداً أن الفريق الأحمر يحق له استبدال 2 لاعبين بخلاف وجود مقعدين شاغرين ومن ثم يحق للأهلي التعاقد مع 4 لاعبين في الميركاتو الشتوي القادم، في الوقت الذى يملك الزمالك مقعدا شاغرا فى القائمة، بالإضافة لأحقية الأبيض فى استبدال لاعب، ومن ثم يحق للزمالك التعاقد مع لاعبين اثنين خلال الميركاتو الشتوى القادم.