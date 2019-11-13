شكرا لقرائتكم اللى يحتاجه شوقى يحرم ع البدرى.. سر اعتذار الجناينى عن رئاسة المنتخب فى جز القمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتذر عمرو الجناينى رئيس اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، عن رئاسة بعثة منتخب مصر الأول فى جزر القمر، بوصفه المشرف على المنتخب، نظرا لإنشغاله بالبطولة ومتابعة المنتخب الأولمبى المصرى الذى ينافس بقوة لتحقيق حلم الوصول لأولمبياد طوكيو 2020. يذكر أن المنتخب الوطنى الأول سيلتقى غدا كينيا فى افتتاح تصفيات أمم افريقيا 2021، قبل السفر إلى جزر القمر الجمعة لمواجتها يوم 18 نوفمبر الجارى فى الجولة الثانية.

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