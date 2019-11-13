شكرا لقرائتكم اللى يحتاجه شوقى يحرم ع البدرى.. سر اعتذار الجناينى عن رئاسة المنتخب فى جز القمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يذكر أن المنتخب الوطنى الأول سيلتقى غدا كينيا فى افتتاح تصفيات أمم افريقيا 2021، قبل السفر إلى جزر القمر الجمعة لمواجتها يوم 18 نوفمبر الجارى فى الجولة الثانية.
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