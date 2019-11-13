شكرا لقرائتكم بمشاركة توتي وبيرلو.. “Y20” يواجه الهلال في اعتزال ياسر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيلعب أندريا بيرلو وفرانشيسكو توتي وروبين فان بيرسي وصامويل إيتو مع فريق "Y20" التابع لياسر القحطاني في مباراة اعتزاله بالأول من ديسمبر أمام الهلال.

ونشر تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه مقطعاً مصوراً عن تفاصيل حفل اعتزال لاعب القادسية والهلال السابق، والذي سيكون بين فريق "Y20" والذي يضم إيتو بطل دوري أبطال أوروبا 3 مرات مع برشلونة وإنتر ميلان الإيطالي.

وساهم الثنائي بيرلو وتوتي بتحقيق منتخب إيطاليا للقب كأس العالم 2006، كما توج الأول بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين مع ميلان، أما فرانشيسكو الذي أمضى مسيرته كاملة مع روما الإيطالي فحقق لقب الدوري الإيطالي موسم 2000-2001.

وبلغ فان بيرسي مع منتخب بلاده هولندا نهائي كأس العالم 2010 قبل الخسارة أمام إسبانيا بهدف أندريس إنييستا، كما حقق لقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد في 2013.