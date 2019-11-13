شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الاربعاء 13/ 11/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء 13/ 11/ 2019 العديد من الأحداث الهامة جاء فى مقدمتها، الزمالك يستعيد "ظهير" المنتخب الأولمبي من سموحة نهاية الموسم، وجنش يؤجل رحلة التأهيل بإسبانيا بعد وفاة علاء علي.

الزمالك يستعيد "ظهير" المنتخب الأولمبي من سموحة نهاية الموسم

قرر مسئولو الزمالك إعادة أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأبيض والمنتخب الأولمبى المعار لسموحة حتى نهاية الموسم الحالى، بعد نهاية فترة الإعارة مباشرة ورفض أية عروض لتمديد استعارته من النادى السكندرى بعد تألقه اللافت للنظر مع المنتخب الأولمبى خلال الفترة الجارية، خاصة فى المباراة الأخيرة أمام غانا فى الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو، والتى نجح فيها المنتخب الوطنى بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والتى أدت إلى ضمان المنتخب التأهل لدور نصف النهائى من منافسات البطولة الأفريقية بعد الفوز فى الافتتاح على مالى بهدف نظيف ثم الفوز الأخير على غانا.

جنش يؤجل رحلة التأهيل بإسبانيا بعد وفاة علاء علي

قرر محمود جنش، حارس الزمالك، تأجيل رحلة سفره إلى إسبانيا التي كان مقرر لها أمس الثلاثاء، والتي سيخضع خلالها للمرحلة الأخيرة من العلاج من أجل العودة إلى التدريبات بصورة تدريجية في نهاية شهر ديسمبر القادم، وكشف جنش لليوم السابع، على هامش تواجده فى جنازة علاء علي، نجم الفريق السابق، أنه سيتوجه إلى إسبانيا نهاية الأسبوع الجارى أو بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير لبدء المرحلة الأخيرة من العلاج من إصابة وتر أكيلس التي أبعدته عن الفريق في الفترة الماضية.

الزمالك يستعيد "عبد الشافي" في التدريبات الجماعية قبل ودية الأميرية

أدى لاعبو الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة في الجيمانزيوم تحت إشراف جوزيه مونتيرو رودريجز مدرب أحمال الفريق قبل انطلاق المران الجماعي للفريق اليوم ويواصل الفريق الأبيض استعداداته خلال فترة توقف الدوري حاليا استعدادا لمواجهة إنبي بالدوري ومازيمبي بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا المقرر لهما يومي 25 و 30 من شهر نوفمبر الجاري علي الترتيب. Advertisements

مجموعة الاهلى.. الهلال السوداني يكشف حقيقة المفاوضات لضم لاعب الزمالك

نفى محمود جبارة مدير الكرة بنادي الهلال السوداني الانباء التي ترددت حول رغبة النادي في التعاقد مع حازم إمام لاعب الزمالك خلال الفترة القادمة.

الزمالك يقبل اعتذار طارق يحيى عن مهمته بقطاع الناشئين

وافق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك على اعتذار طارق يحيي عن مهمته كمدير لقطاع الناشئين لكرة القدم بعد توليه المسئولية الفنية لفريق طلائع الجيش.

النجوم يفوز على الزمالك ويتوج ببطولة الجيزة تحت 17 سنة