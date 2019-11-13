- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الاربعاء 13/ 11/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء 13/ 11/ 2019 العديد من الأحداث الهامة جاء فى مقدمتها، الزمالك يستعيد "ظهير" المنتخب الأولمبي من سموحة نهاية الموسم، وجنش يؤجل رحلة التأهيل بإسبانيا بعد وفاة علاء علي.
الزمالك يستعيد "ظهير" المنتخب الأولمبي من سموحة نهاية الموسم
قرر مسئولو الزمالك إعادة أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأبيض والمنتخب الأولمبى المعار لسموحة حتى نهاية الموسم الحالى، بعد نهاية فترة الإعارة مباشرة ورفض أية عروض لتمديد استعارته من النادى السكندرى بعد تألقه اللافت للنظر مع المنتخب الأولمبى خلال الفترة الجارية، خاصة فى المباراة الأخيرة أمام غانا فى الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو، والتى نجح فيها المنتخب الوطنى بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والتى أدت إلى ضمان المنتخب التأهل لدور نصف النهائى من منافسات البطولة الأفريقية بعد الفوز فى الافتتاح على مالى بهدف نظيف ثم الفوز الأخير على غانا.
جنش يؤجل رحلة التأهيل بإسبانيا بعد وفاة علاء علي
قرر محمود جنش، حارس الزمالك، تأجيل رحلة سفره إلى إسبانيا التي كان مقرر لها أمس الثلاثاء، والتي سيخضع خلالها للمرحلة الأخيرة من العلاج من أجل العودة إلى التدريبات بصورة تدريجية في نهاية شهر ديسمبر القادم، وكشف جنش لليوم السابع، على هامش تواجده فى جنازة علاء علي، نجم الفريق السابق، أنه سيتوجه إلى إسبانيا نهاية الأسبوع الجارى أو بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير لبدء المرحلة الأخيرة من العلاج من إصابة وتر أكيلس التي أبعدته عن الفريق في الفترة الماضية.
الزمالك يستعيد "عبد الشافي" في التدريبات الجماعية قبل ودية الأميرية
مجموعة الاهلى.. الهلال السوداني يكشف حقيقة المفاوضات لضم لاعب الزمالك
نفى محمود جبارة مدير الكرة بنادي الهلال السوداني الانباء التي ترددت حول رغبة النادي في التعاقد مع حازم إمام لاعب الزمالك خلال الفترة القادمة.
الزمالك يقبل اعتذار طارق يحيى عن مهمته بقطاع الناشئين
النجوم يفوز على الزمالك ويتوج ببطولة الجيزة تحت 17 سنة
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الزمالك اليوم الاربعاء 13/ 11/ 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.