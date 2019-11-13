شكرا لقرائتكم خبر عن المصريان طارق مؤمن ومروان الشوربجي يسيطران علي بطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا جديد يذكر ، مصر تفرض كلمتها على الاسكواش العالمي في أي زمان ومكان وتحت أي ظروف، وهو ما أكدته بطولة العالم الفردية للرجال المقامة حاليا في قطر بقيمة جوائز مادية تصل إلى 355 ألف دولار، والتي تأهل خلالها البطلان المصريان طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالميا، ومروان الشوربجي المصنف العاشر إلى الدور نصف النهائي برفقة الثنائي الأجنبي الألماني سيمون روزنر والنيوزلاندي بول كول.



ظروف صعبة تزامنت مع انطلاق البطولة لينسحب المرشح الأول للفوز باللقب وبطل النسخة الماضية علي فرج المصنف الأول عالميا بسبب حزنه على نجل شقيقه الذي وافته المنية قبل انطلاق البطولة بيوم واحد، لينسحب بعدها كريم الحمامي للإصابة.



الشوربجى

14 لاعبا مصريا شهدوا انطلاق بطولة العالم للاسكواش، ورغم القرعة التي عجلت بخروج المصريين بسبب وقوعهم في مواجهات مباشرة مع بعضهم البعض إلا أن ثمانية لاعبين نجحوا في الوصول إلى الدور ربع النهائي وفي الأخير تأهل اثنين منهم إلى نصف النهائي وهما طارق ومروان.



الشوربجى





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الطريق لم يكن سهلا بالتأكيد فطارق مؤمن واجه القطري عبد الله التميمي ليتغلب البطل المصري في مباراة صعبة شهدت ضغطا جماهيريا واسعا بثلاثة أشواط مقابل شوطين ثم يتغلب على البيروفي المخضرم بنتيجة 3/0 ويتأهل لنصف النهائي.



أما مروان الشوربجي فلم يكن طريقه مفروشا بالورود بل خاض منافسات قوية كان أبرزها أمام محمد أبو الغار الذي يسبقه في التصنيف العالمي في دور ال 16 ثم شقيقه محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا وأقرب المرشحين للتتويج باللقب.



بالنسبة لممثلي قطر فلم يتخطى عبد الله التميمي دور ال 16 بعد الخسارة أمام طارق مؤمن، أما سيد أمجد فخسر في دور ال 32 أمام المصري المخضرم عمر مسعد، والذي تعرض لظلم تحكيمي فج في دور ال 16 أمام النيوزلاندي بول كول ليودع البطولة.



مروان الشوربجي سيواجه بول كول في نصف النهائي وعلى الطرف الأخر يلعب طارق مؤمن مع الألماني سيمون روزنر لتنافس مصر على مقعدي النهائي رغم الظروف الصعبة التي شهدتها انطلاقة البطولة لتتواصل الهيمنة المصرية على اللعبة.