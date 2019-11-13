شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كواليس رحلة بيراميدز من القاهرة إلى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز كواليس رحلة الفريق خلال التوجه إلى المغرب لخوض معسكر إعداد مغلق بها لمدة 10 أيام، فى إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز، المتوقفة حاليًا بسبب بطولة أمم أفريقيا للشباب.

وتتوقف بطولة الدورى الممتاز حاليًا بسبب استضافة مصر بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.

ومن المقرر أن يمتد معسكر بيراميدز فى المغرب لمدة 10 أيام على أن يخوض الفريق بعض المواجهات الودية لتجهيز اللاعبين على أعلى مستوى قبل العودة إلى القاهرة ومواجهة أسوان.

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