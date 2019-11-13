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المحافظ يتدخل للإبقاء على محمد صلاح مع منتخب السويس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أكد محمد صلاح المدير الفنى لمنتخب السويس على إنتهاء أزمته مع ادارة نادى السويس و تراجعه فى قرار الاستقالة التى كان من المقرر أن يتقدم بها اليوم .

 

وقال صلاح إن ادارة النادى تمسكت ببقائه بعد تدخل محافظ السويس عبد المجيد صقر ورئيس النادى محمد هلال .

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وقال صلاح انه اعتذر لمسئولى بلدية المحلة عن تولى مهمة الفريق بعدما ابدوا رغبتهم فى التفاوض معه بعد اعلان استقالته شفهيا من تدريب السويس قبل التراجع عنها.

 

وتفاقمت الأزمة بين صلاح و الإدارة مؤخرا  بعدما خسر منتخب السويس  بهدف مقابل لا شىء من نظيره النجوم  فى الوقت بدل الضائع فى المباراة التى جرت بينهما بأكتوبر، ضمن فعاليات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية لدورى القسم الثانى، ليرتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 8 نقاط فى المركز الثالث للمجموعة، بينما تجمد رصيد أبناء الغريب عند 9 نقاط فى المركز الثانى فضلا عن أزمات مالية  قبل ان يتم حل الأمر .. وقال صلاح انه سيقود تدريب الفريق غدا بعد انهاء الأزمة .

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