شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظ يتدخل للإبقاء على محمد صلاح مع منتخب السويس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقال صلاح إن ادارة النادى تمسكت ببقائه بعد تدخل محافظ السويس عبد المجيد صقر ورئيس النادى محمد هلال .
وقال صلاح انه اعتذر لمسئولى بلدية المحلة عن تولى مهمة الفريق بعدما ابدوا رغبتهم فى التفاوض معه بعد اعلان استقالته شفهيا من تدريب السويس قبل التراجع عنها.
وتفاقمت الأزمة بين صلاح و الإدارة مؤخرا بعدما خسر منتخب السويس بهدف مقابل لا شىء من نظيره النجوم فى الوقت بدل الضائع فى المباراة التى جرت بينهما بأكتوبر، ضمن فعاليات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية لدورى القسم الثانى، ليرتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 8 نقاط فى المركز الثالث للمجموعة، بينما تجمد رصيد أبناء الغريب عند 9 نقاط فى المركز الثانى فضلا عن أزمات مالية قبل ان يتم حل الأمر .. وقال صلاح انه سيقود تدريب الفريق غدا بعد انهاء الأزمة .
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