شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. تعرف على هدية الجبلاية للقطبين فى ميركاتو الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الجدل وعدم الوضوح تسيطر على ملف القيد والاستبدال هذا الموسم، بعد تغيير النظام قبل انطلاق الموسم الجارى، الأمر الذي استوعبته بعض الأندية بشكل خاطئ مما ترتب عليه عدم أحقية بعض الفرق في إبرام أية صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وعلى رأسها أندية بيراميدز ومصر المقاصة بعد تسجيلهما 30 لاعباً في القائمة، واستنفادهما الاستبدال، ليصبح ليس من حقهما إبرام أية صفقات في الميركاتو الشتوى القادم.

وكشف مصدر مطلع لـ"سوبر كورة" عن مفاجأة من العيار الثقيل بالنسبة لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، قد تغير من خريطة إدارتى الناديين فى موسم الانتقالات الشتوية.

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